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Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube
Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube - РИА Новости, 08.03.2022
Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube
Американская компания Apple отключила для российских пользователей доступ к весенней презентации на официальном сайте и на YouTube. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:14
2022-03-08T11:14
2022-03-08T11:14
технологии
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
россия
украина
apple
youtube
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американская компания Apple отключила для российских пользователей доступ к весенней презентации на официальном сайте и на YouTube."Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране", - сообщается на странице трансляции на YouTube.Ранее Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне РФ, а также ограничит использование системы платежей из-за ситуации вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, apple, youtube, признание днр и лнр в россии
Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на YouTube
Apple запретила россиянам просмотр своей весенней презентации на сайте и на YouTube