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Британия вновь попытается победить Россию санкциями
Британия анонсировала новые санкции против России - РИА Новости, 08.03.2022
Британия вновь попытается победить Россию санкциями
Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, приводит газета The Express слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:51
2022-03-08T10:51
в мире
великобритания
лиз трасс
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, приводит газета The Express слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс.В настоящее время в британском санкционном списке находятся более 500 физических и юридических лиц.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, великобритания, лиз трасс, россия
10:51 08.03.2022
 
Британия анонсировала новые санкции против России

Глава МИД Великобритании Трасс допустила введение новых санкций против России 15 марта

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, приводит газета The Express слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Если парламент одобрит закон в понедельник, 14 марта, то мы сможем наложить санкции на сотни физических лиц уже во вторник, 15 марта", — пояснила она.
В настоящее время в британском санкционном списке находятся более 500 физических и юридических лиц.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
09:48
В Goldmoney Holding объяснили, почему санкции ЕС не навредят России
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
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