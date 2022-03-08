https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html
России не страшны новые санкции. И вот почему
В Goldmoney Holding объяснили, почему санкции ЕС не навредят России - РИА Новости, 08.03.2022
России не страшны новые санкции. И вот почему
Западные страны вводят санкции против России, так как ошибочно считают ее слабой с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье Deutsche Wirtschafts... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:48
2022-03-08T09:48
2022-03-08T13:25
в мире
россия
евросоюз
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России, так как ошибочно считают ее слабой с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на аналитика компании Goldmoney Holding.Специалист напомнил, что Россия еще в 2014 году диверсифицировала свои финансовые резервы, сократив их объем в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте.Спустя восемь лет стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73% соответственно, что, по мнению аналитика, продемонстрировало эффективность решений Центрального банка России.Он убежден, что введенные против страны санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, тогда как заморозка российских активов может негативно повлиять на европейские банки.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, санкции
09:48 08.03.2022 (обновлено: 13:25 08.03.2022)
В Goldmoney Holding объяснили, почему санкции ЕС не навредят России
DWN: санкции Евросоюза против России могут привести к падению системы евро
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Западные страны вводят санкции против России, так как ошибочно считают ее слабой с экономической точки зрения. Об этом говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten
со ссылкой на аналитика компании Goldmoney Holding.
"Российская экономика находится в относительно здоровом и стабильном состоянии. Подоходный налог составляет 13%, регулирование бизнеса невелико, задолженность государственного сектора составляет менее 20%", — отметили в Goldmoney Holding.
Специалист напомнил, что Россия еще в 2014 году диверсифицировала свои финансовые резервы, сократив их объем в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте.
Спустя восемь лет стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73% соответственно, что, по мнению аналитика, продемонстрировало эффективность решений Центрального банка России.
Он убежден, что введенные против страны санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, тогда как заморозка российских активов может негативно повлиять на европейские банки.
"Если цены на газ и нефть продолжат расти, системе центральных банков Еврозоны, возможно, придется спасать европейские банки", — допустил эксперт.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.