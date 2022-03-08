Кулеба обсудил с Боррелем усиление санкций против России
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Боррелем усиление санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил усиление санкций против России с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
В разговоре с главой британского МИД, как отметил Кулеба, стороны также обсудили шаги по дальнейшему усилению оборонных способностей Украины. "Я подчеркнул срочную необходимость наложить новые санкции на Россию", — добавил он, описывая разговор с Трасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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