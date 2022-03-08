https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777102619.html
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска - РИА Новости, 08.03.2022
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о санкциях против Белоруссии, заявил, что они уже есть и будут сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:48
2022-03-08T00:48
2022-03-08T00:48
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о санкциях против Белоруссии, заявил, что они уже есть и будут сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую границу.Ранее помощник министра — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии, москва
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска, если белорусские военные перейдут границу