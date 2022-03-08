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Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска - РИА Новости, 08.03.2022
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о санкциях против Белоруссии, заявил, что они уже есть и будут сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:48
2022-03-08T00:48
в мире
белоруссия
украина
министерство обороны белоруссии
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о санкциях против Белоруссии, заявил, что они уже есть и будут сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую границу.Ранее помощник министра — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии, москва
00:48 08.03.2022
 
Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска

Кулеба пригрозил усилить санкции против Минска, если белорусские военные перейдут границу

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о санкциях против Белоруссии, заявил, что они уже есть и будут сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую границу.

"Часть санкций против Белоруссии уже есть, будут еще сильнее, если белорусская армия пересечет украинскую границу", — сказал Кулеба.

Ранее помощник министра — начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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