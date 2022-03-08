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General Electric приостановила деятельность в России, сообщили СМИ
General Electric приостановила деятельность в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2022
General Electric приостановила деятельность в России, сообщили СМИ
Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России на фоне событий на Украине, передает агентство... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:33
2022-03-08T18:33
экономика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России на фоне событий на Украине, передает агентство Рейтер.Исключение компания сделает для "предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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экономика, россия, сша
18:33 08.03.2022
 
General Electric приостановила деятельность в России, сообщили СМИ

Reuters: американская General Electric приостановила деятельность в России

© AP Photo / Mike Groll Логотип General Electric
Логотип General Electric - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Mike Groll
Логотип General Electric
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России на фоне событий на Украине, передает агентство Рейтер.
Исключение компания сделает для "предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг в регионе".
Шины немецкой компании Continental - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
17:47
Компания Continental приостановила деятельность в России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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