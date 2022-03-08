https://ria.ru/20220308/rogozin-1777144598.html

Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации

Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации - РИА Новости, 08.03.2022

Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя слова Владимира Зеленского о денацифкации, заявил, что нацификация народов Украины - это неприкрытый... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:38

2022-03-08T13:38

2022-03-08T13:38

в мире

дмитрий рогозин

владимир зеленский

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя слова Владимира Зеленского о денацифкации, заявил, что нацификация народов Украины - это неприкрытый нацизм."Всё, наоборот, господин Зеленский. Нацификация народов Украины, запрет на использование родного русского языка и русской культуры, физическое истребление несогласных граждан, геноцид восставших против бандеровщины регионов - это и есть неприкрытый нацизм. А солидаризация с нацистами, пособничество им - это коллаборационизм", - написал Рогозин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее президент России в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева. А в МИД РФ заявляли, что фактов нацизма на Украине тысячи, не видел их тот, кто не хотел видеть.

https://ria.ru/20220308/priznanie-1777132442.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий рогозин, владимир зеленский, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, владимир путин