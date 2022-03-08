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https://ria.ru/20220308/rogozin-1777144598.html
Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации
Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации - РИА Новости, 08.03.2022
Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя слова Владимира Зеленского о денацифкации, заявил, что нацификация народов Украины - это неприкрытый... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:38
2022-03-08T13:38
в мире
дмитрий рогозин
владимир зеленский
украина
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя слова Владимира Зеленского о денацифкации, заявил, что нацификация народов Украины - это неприкрытый нацизм."Всё, наоборот, господин Зеленский. Нацификация народов Украины, запрет на использование родного русского языка и русской культуры, физическое истребление несогласных граждан, геноцид восставших против бандеровщины регионов - это и есть неприкрытый нацизм. А солидаризация с нацистами, пособничество им - это коллаборационизм", - написал Рогозин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее президент России в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева. А в МИД РФ заявляли, что фактов нацизма на Украине тысячи, не видел их тот, кто не хотел видеть.
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украина
россия
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в мире, дмитрий рогозин, владимир зеленский, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, владимир путин
13:38 08.03.2022
 
Рогозин прокомментировал слова Зеленского о денацификации

Глава "Роскосмоса" Рогозин: нацификация народов Украины — это неприкрытый нацизм

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя слова Владимира Зеленского о денацифкации, заявил, что нацификация народов Украины - это неприкрытый нацизм.
"Всё, наоборот, господин Зеленский. Нацификация народов Украины, запрет на использование родного русского языка и русской культуры, физическое истребление несогласных граждан, геноцид восставших против бандеровщины регионов - это и есть неприкрытый нацизм. А солидаризация с нацистами, пособничество им - это коллаборационизм", - написал Рогозин в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о возможности обсуждать с Россией вопрос Крыма
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее президент России в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева. А в МИД РФ заявляли, что фактов нацизма на Украине тысячи, не видел их тот, кто не хотел видеть.
 
В миреДмитрий РогозинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир Путин
 
 
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