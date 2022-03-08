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S&P понизило рейтинг 52 российских компаний и корпораций
S&P понизило рейтинг 52 российских компаний и корпораций - РИА Новости, 08.03.2022
S&P понизило рейтинг 52 российских компаний и корпораций
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:54
2022-03-08T03:54
2022-03-08T04:44
в мире
экономика
standard & poor's (s&p)
владимир путин
россия
газпром
яндекс
лукойл
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний до "CCC–" с "BBB–", рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением.Среди компаний и корпораций — "Лукойл", "Алроса", "Газпром", "Роснефть", "Северсталь", "Новатэк", "Ростелеком", "Мегафон", X5 Group, "Яндекс", РЖД. Также в списке — "Транснефть", "Норникель", НЛМК, "Новатэк", Фосагро, "Сибур", "Мосэнерго", "Совкомфлот", "РусГидро", "Россети", "Магнит".Отмечается, что такое действие было совершено на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, экономика, standard & poor's (s&p), владимир путин, россия, газпром, яндекс, лукойл, москва, роснефть, русгидро, новатэк
03:54 08.03.2022 (обновлено: 04:44 08.03.2022)
S&P понизило рейтинг 52 российских компаний и корпораций
Standard & Poor’s понизило рейтинг 52 российских компаний и корпораций до "CCC"