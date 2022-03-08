https://ria.ru/20220308/reyting-1777108006.html

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии - РИА Новости, 08.03.2022

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B",... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:45

2022-03-08T02:45

2022-03-08T02:45

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B", говорится в релизе агентства.Агентство отметило, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными санкциями.

https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, в мире, белоруссия, fitch, fitch ratings, москва