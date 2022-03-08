https://ria.ru/20220308/reyting-1777108006.html
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии - РИА Новости, 08.03.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B",... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:45
2022-03-08T02:45
2022-03-08T02:45
экономика
в мире
белоруссия
fitch
fitch ratings
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998436_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e4cc7e25507704a1a526520cab3f136e.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B", говорится в релизе агентства.Агентство отметило, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными санкциями.
https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745998436_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a7b22a0f1d3edbb3b23f4e0d06ce422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, белоруссия, fitch, fitch ratings, москва
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии c "B" до "CCC"