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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии - РИА Новости, 08.03.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B",... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:45
2022-03-08T02:45
экономика
в мире
белоруссия
fitch
fitch ratings
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B", говорится в релизе агентства.Агентство отметило, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными санкциями.
https://ria.ru/20220308/fitch-1777106187.html
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экономика, в мире, белоруссия, fitch, fitch ratings, москва
02:45 08.03.2022
 
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии c "B" до "CCC"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" с "B", говорится в релизе агентства.

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "CCC" , — говорится в релизе агентства.

Агентство отметило, что это связано с рядом факторов, в том числе новыми возможными санкциями.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
01:53
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
 
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