https://ria.ru/20220308/reyting-1777101707.html
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB- - РИА Новости, 08.03.2022
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:27
2022-03-08T00:27
2022-03-08T01:33
россия
экономика
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.Отмечается, что это связано с понижением кредитного рейтинга России на прошлой неделе.Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с "BBB-" до "ССС-".
https://ria.ru/20220306/reyting-1776915112.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ac51d136986cc0a53143730eba9c6b34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, в мире, москва
00:27 08.03.2022 (обновлено: 01:33 08.03.2022)
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-
Агентство S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB- и допускает дальнейшее понижение