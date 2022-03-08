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S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB- - РИА Новости, 08.03.2022
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:27
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россия
экономика
в мире
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.Отмечается, что это связано с понижением кредитного рейтинга России на прошлой неделе.Ранее S&amp;P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с "BBB-" до "ССС-".
https://ria.ru/20220306/reyting-1776915112.html
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россия, экономика, в мире, москва
00:27 08.03.2022 (обновлено: 01:33 08.03.2022)
 
S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-

Агентство S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB- и допускает дальнейшее понижение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.
Отмечается, что это связано с понижением кредитного рейтинга России на прошлой неделе.
Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с "BBB-" до "ССС-".
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 13:43
Moody's понизил рейтинг России
 
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