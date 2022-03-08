https://ria.ru/20220308/reyting-1777101707.html

S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-

S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB- - РИА Новости, 08.03.2022

S&P понизило рейтинг Москвы до CCC- с BBB-

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:27

2022-03-08T00:27

2022-03-08T01:33

россия

экономика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы до "ССС-" с "ВBB-" и поместило его в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в релизе агентства.Отмечается, что это связано с понижением кредитного рейтинга России на прошлой неделе.Ранее S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с "BBB-" до "ССС-".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, экономика, в мире, москва