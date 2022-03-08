Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/reserved-1777167339.html
Reserved приостановил работу интернет-магазина в России
Reserved приостановил работу интернет-магазина в России - РИА Новости, 08.03.2022
Reserved приостановил работу интернет-магазина в России
Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ритейлера. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:29
2022-03-08T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ритейлера.О приостановке работы своих магазинов в РФ ранее сообщили компания Inditex (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), H&amp;M, британский ритейлер Marks&amp;Spencer (M&amp;S) остановил поставки в Россию."Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заказы, совершенные до момента приостановления работы интернет-магазина, будут выполнены и доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки. Средства будут возвращены в кратчайшие сроки. Сейчас возврат товара в обычных магазинах не производится.Телефонная линия магазина временно недоступна, добавляется в сообщении. Пользователи могут оставлять обращения по электронной почте, через контактную форму на сайте компании или через чат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_71869606be18b54e2289cdb79fb0bfcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина
17:29 08.03.2022
 
Reserved приостановил работу интернет-магазина в России

Продавец одежды и аксессуаров Reserved приостановил работу интернет-магазина в России

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ритейлера.
О приостановке работы своих магазинов в РФ ранее сообщили компания Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), H&M, британский ритейлер Marks&Spencer (M&S) остановил поставки в Россию.
"Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заказы, совершенные до момента приостановления работы интернет-магазина, будут выполнены и доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки. Средства будут возвращены в кратчайшие сроки. Сейчас возврат товара в обычных магазинах не производится.
Телефонная линия магазина временно недоступна, добавляется в сообщении. Пользователи могут оставлять обращения по электронной почте, через контактную форму на сайте компании или через чат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала