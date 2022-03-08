https://ria.ru/20220308/reserved-1777167339.html

Reserved приостановил работу интернет-магазина в России

Reserved приостановил работу интернет-магазина в России - РИА Новости, 08.03.2022

Reserved приостановил работу интернет-магазина в России

Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ритейлера. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:29

2022-03-08T17:29

2022-03-08T17:29

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Крупный продавец одежды и аксессуаров Reserved приостанавливает работу своего интернет-магазина, сообщается на официальном сайте ритейлера.О приостановке работы своих магазинов в РФ ранее сообщили компания Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), H&M, британский ритейлер Marks&Spencer (M&S) остановил поставки в Россию."Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заказы, совершенные до момента приостановления работы интернет-магазина, будут выполнены и доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки. Средства будут возвращены в кратчайшие сроки. Сейчас возврат товара в обычных магазинах не производится.Телефонная линия магазина временно недоступна, добавляется в сообщении. Пользователи могут оставлять обращения по электронной почте, через контактную форму на сайте компании или через чат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина