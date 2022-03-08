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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/radikaly-1777102637.html
Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем
Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем
Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:48
2022-03-08T00:48
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в мире
владимир путин
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, как следует из перехваченного разговора двух командиров батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, "находящимся в Волновахе радикалам было прямо указано стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, василий небензя
00:48 08.03.2022
 
Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем

Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по идущим по гуманитарным коридорам

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Опасность для мирных жителей Украины представляют не российские военные, а украинские радикалы и неонацисты, захватившие в заложники население ряда городов. Используя мирных граждан в качестве живого щита, они не дают им покинуть города, несмотря на наличие гуманитарных коридоров", — сказал Небензя.
По его словам, как следует из перехваченного разговора двух командиров батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, "находящимся в Волновахе радикалам было прямо указано стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров".
"По нашим данным, в одном только Мариуполе на прицеле у "Азова" находится 200 тысяч гражданских лиц, попавших в ловушку радикалов... Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонала роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
00:44
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВасилий Небензя
 
 
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