https://ria.ru/20220308/radikaly-1777102637.html

Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем

Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем - РИА Новости, 08.03.2022

Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем

Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:48

2022-03-08T00:48

2022-03-08T00:48

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, как следует из перехваченного разговора двух командиров батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, "находящимся в Волновахе радикалам было прямо указано стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, василий небензя