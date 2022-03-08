Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по мирным жителем
Небензя: радикалам в Волновахе приказали стрелять по идущим по гуманитарным коридорам
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам тем жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Опасность для мирных жителей Украины представляют не российские военные, а украинские радикалы и неонацисты, захватившие в заложники население ряда городов. Используя мирных граждан в качестве живого щита, они не дают им покинуть города, несмотря на наличие гуманитарных коридоров", — сказал Небензя.
По его словам, как следует из перехваченного разговора двух командиров батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело, "находящимся в Волновахе радикалам было прямо указано стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров".
"По нашим данным, в одном только Мариуполе на прицеле у "Азова" находится 200 тысяч гражданских лиц, попавших в ловушку радикалов... Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонала роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.