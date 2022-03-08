https://ria.ru/20220308/rabochie-1777148416.html

На складе в Москве нашли тела четырех мужчин

На складе в Москве нашли тела четырех мужчин - РИА Новости, 08.03.2022

На складе в Москве нашли тела четырех мужчин

Тела четырех рабочих найдены на складе в Москве, организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:09

2022-03-08T14:09

2022-03-08T16:47

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Тела четырех рабочих найдены на складе в Москве, организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."В бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", - сказала Иванова.По предварительным данным, смерть рабочих наступила из-за отравления угарным газом вследствие неосторожного использования газового оборудования для отопления помещения бытовки. Для установления причины назначены экспертизы, организована доследственная проверка.Иванова добавила, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже она сообщила, что СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Столичная прокуратура в своем Telegram-канале также уточнила, что тела нашли на территории склада на Семеновскому валу. По предварительной информации, мужчины проводили на объекте ремонтные работы фасада здания и проживали в строительной бытовке. Прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20210211/rabochie-1597083684.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова