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На складе в Москве нашли тела четырех мужчин
На складе в Москве нашли тела четырех мужчин - РИА Новости, 08.03.2022
На складе в Москве нашли тела четырех мужчин
Тела четырех рабочих найдены на складе в Москве, организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:09
2022-03-08T16:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Тела четырех рабочих найдены на складе в Москве, организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."В бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", - сказала Иванова.По предварительным данным, смерть рабочих наступила из-за отравления угарным газом вследствие неосторожного использования газового оборудования для отопления помещения бытовки. Для установления причины назначены экспертизы, организована доследственная проверка.Иванова добавила, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже она сообщила, что СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Столичная прокуратура в своем Telegram-канале также уточнила, что тела нашли на территории склада на Семеновскому валу. По предварительной информации, мужчины проводили на объекте ремонтные работы фасада здания и проживали в строительной бытовке. Прокуратура также проводит проверку.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
14:09 08.03.2022 (обновлено: 16:47 08.03.2022)
 
На складе в Москве нашли тела четырех мужчин

Тела четырех рабочих обнаружили в бытовке на складе на востоке Москвы

© Фото : СУ СК России по г. МосквеСледственные мероприятия на месте обнаружения четырех тел на востоке Москвы
Следственные мероприятия на месте обнаружения четырех тел на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : СУ СК России по г. Москве
Следственные мероприятия на месте обнаружения четырех тел на востоке Москвы
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Тела четырех рабочих найдены на складе в Москве, организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"В бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырёх рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти", - сказала Иванова.
По предварительным данным, смерть рабочих наступила из-за отравления угарным газом вследствие неосторожного использования газового оборудования для отопления помещения бытовки. Для установления причины назначены экспертизы, организована доследственная проверка.
Иванова добавила, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Позже она сообщила, что СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Столичная прокуратура в своем Telegram-канале также уточнила, что тела нашли на территории склада на Семеновскому валу. По предварительной информации, мужчины проводили на объекте ремонтные работы фасада здания и проживали в строительной бытовке. Прокуратура также проводит проверку.
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