https://ria.ru/20220308/putin-1777166490.html

Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК

Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК - РИА Новости, 08.03.2022

Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:21

2022-03-08T17:21

2022-03-08T17:21

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас страховщик обязан передать РНПК в перестрахование обязательства по страховой выплате по заключаемым им основным договорам страхования (перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им договора облигаторного перестрахования, в размере 10% от передаваемых им в перестрахование обязательств, за рядом исключений.Закон, подготовленный правительством РФ, предусматривает увеличение передаваемой в РНПК доли с 10% до 50% в целях обеспечения устойчивости российского страхового рынка в условиях потенциального отказа ряда иностранных перестраховщиков в перестраховочных выплатах или заключении (пролонгации) перестраховочных договоров.Это касается договоров обязательного страхования, подлежащих перестрахованию в перестраховочном пуле; договоров страхования в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; а также договоров страхования имущественных интересов лиц, в отношении которых применяются санкции, препятствующие их перестрахованию за рубежом.Банк России 3 марта сообщил, что принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании РНПК в 4,2 раза - до 300 миллиардов рублей. Это расширит возможности российских страховых компаний перестраховывать риски внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками, пояснял регулятор. Он подчеркивал, что одно из главных направлений деятельности РНПК - обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные санкции.

https://ria.ru/20220308/tsb-1777161705.html

https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html

россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин