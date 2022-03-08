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Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК
Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:21
2022-03-08T17:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас страховщик обязан передать РНПК в перестрахование обязательства по страховой выплате по заключаемым им основным договорам страхования (перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им договора облигаторного перестрахования, в размере 10% от передаваемых им в перестрахование обязательств, за рядом исключений.Закон, подготовленный правительством РФ, предусматривает увеличение передаваемой в РНПК доли с 10% до 50% в целях обеспечения устойчивости российского страхового рынка в условиях потенциального отказа ряда иностранных перестраховщиков в перестраховочных выплатах или заключении (пролонгации) перестраховочных договоров.Это касается договоров обязательного страхования, подлежащих перестрахованию в перестраховочном пуле; договоров страхования в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; а также договоров страхования имущественных интересов лиц, в отношении которых применяются санкции, препятствующие их перестрахованию за рубежом.Банк России 3 марта сообщил, что принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании РНПК в 4,2 раза - до 300 миллиардов рублей. Это расширит возможности российских страховых компаний перестраховывать риски внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками, пояснял регулятор. Он подчеркивал, что одно из главных направлений деятельности РНПК - обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные санкции.
https://ria.ru/20220308/tsb-1777161705.html
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экономика, россия, владимир путин
17:21 08.03.2022
 
Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК

Президент Путин подписал закон об увеличении обязательной доли перестрахования в РНПК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение в пять раз доли рисков, передаваемых страховщиками Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас страховщик обязан передать РНПК в перестрахование обязательства по страховой выплате по заключаемым им основным договорам страхования (перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им договора облигаторного перестрахования, в размере 10% от передаваемых им в перестрахование обязательств, за рядом исключений.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:38
ЦБ сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода
Закон, подготовленный правительством РФ, предусматривает увеличение передаваемой в РНПК доли с 10% до 50% в целях обеспечения устойчивости российского страхового рынка в условиях потенциального отказа ряда иностранных перестраховщиков в перестраховочных выплатах или заключении (пролонгации) перестраховочных договоров.
Это касается договоров обязательного страхования, подлежащих перестрахованию в перестраховочном пуле; договоров страхования в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; а также договоров страхования имущественных интересов лиц, в отношении которых применяются санкции, препятствующие их перестрахованию за рубежом.
Банк России 3 марта сообщил, что принял решение увеличить объявленный капитал дочерней перестраховочной компании РНПК в 4,2 раза - до 300 миллиардов рублей. Это расширит возможности российских страховых компаний перестраховывать риски внутри страны, позволит создать дополнительные перестраховочные емкости и вести работу с новыми санкционными рисками, пояснял регулятор. Он подчеркивал, что одно из главных направлений деятельности РНПК - обеспечение страховой защиты предприятий, попавших под международные санкции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:36
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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