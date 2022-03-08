https://ria.ru/20220308/psaki-1777197411.html

Псаки раскрыла детали санкций против российских энергоносителей

Псаки раскрыла детали санкций против российских энергоносителей - РИА Новости, 08.03.2022

Псаки раскрыла детали санкций против российских энергоносителей

Компании США получат 45 дней на исполнение существующих контрактов до вступления в силу запрета на импорт энергоносителей из РФ, новые контракты запрещены,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:29

2022-03-08T23:29

2022-03-08T23:29

в мире

сша

россия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Компании США получат 45 дней на исполнение существующих контрактов до вступления в силу запрета на импорт энергоносителей из РФ, новые контракты запрещены, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ, несмотря на бьющие рекорды внутренние цены на бензин. Как говорится в сообщении Белого дома, указ запрещает импорт и любые действия, направленные на обход решения президента, а также попытки сговора с такими целями. Исключения из запрета на импорт могут быть сделаны в соответствии с законом, директивами или лицензиями, говорится в приказе."Он (исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей - ред.) запрещает новые контракты. По существующим контрактам у них будет 45 дней на исполнение", - сказала Псаки в ходе аудиобрифинга. Трансляцию мероприятия вел сайт Белого дома.Как заявила Псаки, США в прошлом году произвели нефти и газа больше средних показателей. "Следующий год предсказывается как рекордный в плане добычи нефти и газа", - отметила Псаки.Она связала нынешнее повышение цен на бензин на заправках в США с действиями российского руководства и спецоперацией на Украине.Байден ранее предупреждал, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за антироссийских санкций. Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, джо байден