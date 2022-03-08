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Укротительницы кораблей: первые российские женщины-капитаны на флоте

Укротительницы кораблей: первые российские женщины-капитаны на флоте - РИА Новости, 08.03.2022

Укротительницы кораблей: первые российские женщины-капитаны на флоте

До начала XX века сложно было представить женщину матросом, лоцманом и уж тем более капитаном огромного океанского судна, поскольку мореплавание было... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

2022-03-08T10:00

морская держава

морская держава

ленинград

валентина терешкова

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. До начала XX века сложно было представить женщину матросом, лоцманом и уж тем более капитаном огромного океанского судна, поскольку мореплавание было исключительно мужским делом. Женщин на кораблях не жаловали, а моряки даже придумали поговорку: "Женщина на корабле – к несчастью". Все начало меняться в 1930-е годы. Тогда в СССР начали строить новое, свободное от предрассудков общество. Гендерные барьеры были преодолены и благодаря упорному труду и целеустремленности женщины смогли занять лидирующие позиции во всех "мужских" профессиях. Некоторые дамы настолько сильно любили море, что смогли найти свое место на флоте. Этот путь был тернист и сложен, но женщины доказали свою профпригодность и встали у штурвала корабля. О первых и известных во всем мире русских женщинах-капитанах – Анне Щетининой и Валентине Орликовой – в Международный женский день, проекту "Морская держава" рассказали в Музее морского флота.Первая в мире женщина – капитан дальнего плаванияГамбург, 1935 год. На борт только что отремонтированного парохода "Чавыча" поднимается молодая женщина в сером пальто, светлых туфлях и голубой шелковой шляпке. На немецком она знает лишь несколько фраз и на английском языке приветствует капитана судна и представителя судостроительной компании. Они должны передать "Чавычу" СССР.Мужчины переглядываются: женщина, стоящая перед ними – 27-летняя Анна Щетинина, – уже завтра официально примет пароход в качестве капитана и поведет его по маршруту Гамбург – Одесса – Сингапур – Петропавловск-Камчатский. За этим рейсом будет следить весь мир, о нем будут писать все газеты, ведь в истории морского флота капитаном судна дальнего плавания впервые становится женщина."Работа. Интересная работа"Анна Щетинина родилась на станции Океанская под Владивостоком в 1908 году. Она близко познакомилась с морем в подростковом возрасте. Отец Анны, работавший на сезонном рыбном промысле, взял семью с собой: шестнадцатилетняя Анна помогала разделывать пойманную рыбу. Путешествия на морском пароходе хватило, чтобы девушка влюбилась в море.Анна решила поступать во Владивостокский водный техникум путей сообщения. Когда начальник техникума спросил ее, почему она хочет стать моряком, Анна ответила: "Работа. Интересная работа".В те годы в мореходку поступили еще две девушки, но Анна была единственной, кто закончил обучение. Из сорока двух человек, зачисленных на отделение судовождения, доучились лишь восемнадцать: с учебой не справлялись не только девушки, но и многие парни."Работала я у себя на Дальнем Востоке, и никому не было дела до того, что я женщина. А тут вдруг сразу открыли такое необычное явление", – писала Анна в мемуарах "На морях и за морями". Капитаном судна она стала в 27 лет, всего через десять лет после поступления в техникум. А вот о том, что она первая в мире женщина – капитан дальнего плавания, узнала из газет.На "Чавыче" Анна проработала три года, а после решила продолжить учебу. В 1938 году она поступила в Ленинградский водный техникум, отработав перед этим начальником Владивостокского рыбного порта.В Ленинграде у нее было право свободного посещения лекций, и за два половиной года она окончила четыре курса. Однако с получением диплома пришлось повременить. Щетинина перешла в Балтийское пароходство и была назначена капитаном только что отстроенного в Германии теплохода "Бира". Под началом Анны судно добралось до Ленинграда, откуда должно было направляться в Охотское море. Но планы изменились, началась война."Мое место – на судне"В начале войны Анне предложили перейти в штаб, но она ответила, что ее место на судне. В конце концов она получила назначение на пароход "Сауле". Пароход был старым: его спустили на воду еще в 1890 году, но выбирать не приходилось. Судно перевозило военные грузы и людей, продвигаясь по Финскому заливу в густом тумане. "Сауле" был подбит: судно едва дошло до Кронштадта, а прибывшие на помощь команде моряки и вовсе решили, что капитан погиб, Анна оставила капитанский китель на мостике, и во время атаки на "Сауле" его смыло за борт.После "Сауле" под командование Анны перешел пароход "Карл Либкнехт", который команда ласково называла Карлушей. Анна приняла его в конце 1941 года и должна была переправить в США для ремонта. Техники в годы Великой Отечественной войны не хватало, и гражданские суда активно использовались в военных целях. По программе ленд-лиза старые суда ремонтировались на американских судостроительных заводах. Таким вновь вступившим в строй судном был и "Карл Либкнехт".В 1943 году Анна стала капитаном нового судна – "Жана Жореса", транспортного парохода нового типа "Либерти". "Жан Жорес" под командованием Анны доставлял в СССР военные грузы, перевозил в США ленинградских моряков, готовившихся служить на отстроенных для Советского Союза судах. Пароходы класса "Либерти" хоть и были современными судами, однако имели большой недостаток: в сильные штормы корпус судна мог треснуть. Первый раз экипаж "Жана Жореса" столкнулся с этим недостатком в Беринговом море. Тогда у "Валерия Чкалова", судна типа "Либерти" под командованием капитана Александра Шанцберга, лопнула обшивка, а "Жан Жорес" пришел на помощь. Второй раз беда случилась с самим "Жаном Жоресом": его палуба лопнула, когда пароход шел в Петропавловск-Камчатский с грузом муки. Помощи ждать было неоткуда, команда во главе с Щетининой своими силами решила проблему: просверлили отверстия и стянули накрепко две расходящиеся половины корпуса. Корабль с трудом добрался до порта Акутана (территория Аляски – Прим.ред.), где был отремонтирован, и продолжил движение по курсу.Леди-капитан АннаПосле войны Анна Щетинина командовала различными судами Балтийского пароходства. В 1949 году она возобновила учебу в Ленинградском высшем инженерном морском училище имени С.О.Макарова. После окончания университета осталась там же преподавать, а в 1960 году, уже в звании доцента, перешла во Владивостокское высшее инженерное морское училище. Под ее редакцией выходили и не раз переиздавались учебники по судовождению.Анна была заместителем Валентины Терешковой в Комитете советских женщин, возглавляла Приморский филиал Географического общества СССР и Клуб капитанов, и продолжала выходить в море. В 1965 году на теплоходе "Орша" она плавала через Тихий океан в Австралию. Практически везде, где она появлялась, за ней следовали журналисты – под прозвищем "леди-капитан Анна" она была известна далеко за пределами СССР.В 1978 году Щетинину наградили почетной наградой – званием "Герой Социалистического Труда. В том же году она получила звание "Почетный гражданин Владивостока". Проведя полвека на капитанском мостике, Анна Щетинина вышла на пенсию лишь в 1983 году.Про личную жизнь Анны Щетининой мало информации. Известно, что в 1928 году, после окончания третьего курса техникума, она вышла замуж за моряка-радиста Николая Качимова. В начале войны он отправился служить в Ладожскую военную флотилию. Прошел всю войну, но в 1950 году скончался из-за последствий полученных ранений на войне. Детей у супругов не было. Анна Щетинина дожила до 91 года и скончалась 25 сентября 1999 года. Она похоронена на Морском кладбище Владивостока.В 2006 году именем Щетининой назвали мыс побережья Амурского залива Японского моря. С 2008 года одна из городских школ Владивостока носит имя Щетининой. Образ Анны Щетининой увековечен на барельефе стелы "Город воинской славы" в Великом Новгороде.Первая женщина – капитан китобойного судна и БМРТВалентина Орликова родилась 19 февраля 1915 года в городе Сретенске (ныне Забайкальский край – Прим.ред.). В 1918 году ее семья переехала во Владивосток, где она выросла и окончила школу.Орликова про это время рассказывала так: "Все детство и юность провела на берегу Тихого океана, наблюдая за волнами. Пятилетней девочкой я впервые окунулась в морскую воду, с тех пор каждый день открывались для меня новые ощущения и бесконечные восторги. Эти детские ощущения выросли в глубокое чувство привязанности и горячее желание связать свою жизнь с морем. Без сомнения выбрала свой жизненный путь, я мечтала конструировать корабли и плавать на них".После окончания средней школы Валентина четыре года училась во Владивостокском водном техникуме путей сообщения на судостроительном факультете. Переехав в Ленинград, она поступила в Ленинградский кораблестроительный институт и трудилась на судостроительном заводе имени Марти. Мечта о карьере морского инженера становилась все ближе – в 1936 году Орликова была зачислена в Ленинградский институт инженеров водного транспорта на факультет судовождения, а со следующего года постоянно выходила в море. На своем первом судне "Вега" она служила в качестве матроса, занималась астрономическими наблюдениями и училась быть лоцманом, позже ходила на судах Минморфлота СССР.В 1941 году Валентина Орликова получила диплом лоцмана и морского инженера. И в первых же рейсах столкнулась с военными действиями. В августе 1941 она участвовала в эвакуации раненых из Таллина, будучи членом экипажа госпитального судна: "В море я впервые встретилась с врагом лицом к лицу. […] Несмотря на красный крест на судне, фашисты установили мины прямо по нашему курсу. Одна из мин повредила наше судно. Следующие моменты я никогда не забуду: взрывы, пламя, вокруг раненые, нуждающиеся в срочной помощи, и сквозь все это лица сильных и героических женщин – моих товарищей. […] Все женщины вокруг меня, молодые и пожилые, медсестры и члены экипажа, действуют быстро, эффективно, уверенно – не обращая внимания ни на что, кроме спасения сотен человек, доверивших нам свои жизни".С августа 1942 года до октября 1944 Валентина Орликова служила четвертым штурманом, а затем третьим помощником капитана на теплоходе "Двина".Судно возило в США советское сырье в обмен на американскую продукцию, поставляемую по ленд-лизу. Первый рейс "Двины" завершился в Нью-Йорке."Зажмурилась. Считала до пятнадцати. Пронесло"17 февраля 1943 советское консульство в США направило на съемки документального фильма о советских моряках – находившихся в Америке пятерых членов экипажа "Двины", в том числе помощника капитана Орликову.Советский разведчик Александр Феклисов, работавший в те годы в нью-йоркской резидентуре, описал в своей книге эти съемки так: "Очень успешно выступала и давала интервью американским журналистам штурман парохода “Двина” Валентина Орликова, миниатюрная, стройная женщина, всегда одетая в чистую, хорошо отглаженную форму. У нее были темно-русые волосы и выразительные глаза, речь ее отличалась искренностью и какой-то задушевностью, что сразу подкупало собеседника".По его словам, какие бы каверзные вопросы ни задавали ей американские корреспонденты, она спокойным тоном давала обстоятельные, четкие ответы. "Она очень толково объяснила, в чем состояли ее обязанности. Привела пример, как пришлось маневрировать во время первой в ее жизни атаки фашистской подводной лодки, как она смотрела на приближающуюся торпеду, как увела судно от нее. “Страха не чувствовала, – говорила Валентина, – было огромное напряжение. Зажмурилась. Считала до пятнадцати. Пронесло”".Американцы удивлялись: как ей удается сохранить женственность, постоянно находясь среди мужчин, и главное, как она командует этими мужчинами? Валентина объясняла, что ее слушаются, потому что понимают: от того, как четко выполняются распоряжения, зависит судьба всего экипажа.После войны в 1947 году Валентина Яковлевна перешла на работу в систему рыбной промышленности, была капитаном китобойного судна "Шторм". В 1953 году ее пригласили работать в Москву в Министерство рыбного хозяйства. Однако вскоре она решила, что море ей больше по душе. В 1955 году она возвратилась в Мурманск, где стала первой в мире женщиной – капитаном большого морозильного траулера (БМРТ). В течение десяти лет Орликова возглавляла экипажи БМРТ "Николай Островский" и "Новиков-Прибой", водила в рейсы танкер "Пирятин". Эта хрупкая и изящная женщина, никогда не повышавшая голос, стала легендой советского флота.Валентина Орликова была замужем за своим однокурсником Борисом Соченовым. В 1940 году у пары родился сын Александр, который впоследствии тоже стал моряком, окончив Мурманское высшее мореходное училище.Валентина Яковлевна была удостоена звания "Герой Социалистического Труда", награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. После выхода на пенсию переехала в Москву. Она прожила 71 год и скончалась в январе 1986 года. В 2005 году в честь Валентины Орликовой названа улица в Мурманске и установлена мемориальная табличка.

https://ria.ru/20210331/korabli-1603425937.html

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морская держава, ленинград, валентина терешкова, международный женский день