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Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:21
2022-03-08T09:21
2022-03-08T10:04
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. 8 Марта – особенный праздник, озарённый женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней, а также удачи, крепкого здоровья и благополучия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный женский день
09:21 08.03.2022 (обновлено: 10:04 08.03.2022)
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Председатель правительства Мишустин поздравил россиянок с праздником 8 марта
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием, телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
"Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. 8 Марта – особенный праздник, озарённый женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче", - говорится в сообщении.
Мишустин пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней, а также удачи, крепкого здоровья и благополучия.