https://ria.ru/20220308/prazdnik-1777120065.html

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2022

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:21

2022-03-08T09:21

2022-03-08T10:04

общество

международный женский день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777123647_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_b5093d38a13a1c90c310ac4d37bb0881.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. 8 Марта – особенный праздник, озарённый женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней, а также удачи, крепкого здоровья и благополучия.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, международный женский день