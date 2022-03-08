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Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:21
2022-03-08T10:04
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. 8 Марта – особенный праздник, озарённый женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче", - говорится в сообщении.Мишустин пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней, а также удачи, крепкого здоровья и благополучия.
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общество, международный женский день
09:21 08.03.2022 (обновлено: 10:04 08.03.2022)
 
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Председатель правительства Мишустин поздравил россиянок с праздником 8 марта

© Фото : Правительство РФПоздравление Михаила Мишустина с Днем 8 Марта
Поздравление Михаила Мишустина с Днем 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : Правительство РФ
Поздравление Михаила Мишустина с Днем 8 Марта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём и отметил, что этот праздник озарён улыбками, красотой и обаянием, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. 8 Марта – особенный праздник, озарённый женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче", - говорится в сообщении.
Мишустин пожелал, чтобы в жизни было больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней, а также удачи, крепкого здоровья и благополучия.
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ОбществоМеждународный женский день
 
 
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