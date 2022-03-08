https://ria.ru/20220308/prazdnik-1776715093.html

Международный женский день

Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2022

Международный женский день

Международный женский день (International Women’s Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:31

2022-03-08T00:31

2022-03-08T00:31

справки

8 марта

празднование 8 марта

россия

оон

в мире

международный женский день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600367314_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_35ec0b206478e6ea7eb2575d9053c9a9.jpg

Международный женский день (International Women’s Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался на всей территории США 28 февраля 1909 года. Женщины США продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года.В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена.19 марта 1911 года Международный женский день впервые отмечался в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше одного миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте.Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а 8 марта 1914 года в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами.В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 число по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, используемому в других странах, это было 8 марта.Летом 1917 года Временное правительство постановило допускать женщин на выборы всех уровней.В СССР 8 марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим. Советский Союз долго оставался единственной страной Европы, где 8 марта был государственным праздником. С 1975 года, объявленного ООН Международным годом женщин, организация начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. После распада Советского Союза 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, а также в Белоруссии. Восьмое марта отмечается и на Украине, но в последние годы там все чаще говорят об отмене празднования. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул праздник 8 марта. В Грузии отмечают и Международный женский день – 8 марта и День матери – 3 марта. В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из состава СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным. Международный женский день 8 марта является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. По данным ООН, 70% из 1,3 миллиарда человек, живущих в условиях бедности, – женщины. В городских районах 40% беднейших домохозяйств возглавляют женщины. Они же преобладают в производстве продовольствия в мире (50-80%), но им принадлежит менее 10% земли. Женщины и девочки составляют 80% перемещенных лиц в результате стихийных бедствий в мире. 25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", которой предусматривается обеспечение гендерного равенства, равного доступа женщин и девочек к качественному образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также равных с мужчинами и мальчиками возможностей в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях. 8 марта 2017 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, нацеленную на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с Конституцией России.В 2022 году тема Международного женского дня – "Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра" (Gender equality today for a sustainable tomorrow) – посвящена признанию вклада женщин и девочек во всем мире, возглавляющих работу по адаптации к изменению климата, смягчению его последствий и реагированию в целях более устойчивого будущего для всех.В Международный женский день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, 8 марта, празднование 8 марта, россия, оон, в мире, международный женский день