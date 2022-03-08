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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/pomosch-1777164931.html
Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза
Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 08.03.2022
Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза
На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:07
2022-03-08T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, на вторник спланированы и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
17:07 08.03.2022
 
Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза

Генерал Мизинцев: Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители села Сопино Волновахского района получают гуманитарную помощь
Жители села Сопино Волновахского района получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жители села Сопино Волновахского района получают гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
По его словам, на вторник спланированы и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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