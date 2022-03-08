https://ria.ru/20220308/pomosch-1777164931.html

Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза

Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 08.03.2022

Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза

На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:07

2022-03-08T17:07

2022-03-08T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777121782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5575bba60a8cc755edba8c0c50dcd392.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.По его словам, на вторник спланированы и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев