Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза
Генерал Мизинцев: Минобороны доставило на Украину и в Донбасс 946 тонн гуманитарного груза
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители села Сопино Волновахского района получают гуманитарную помощь
Жители села Сопино Волновахского района получают гуманитарную помощь
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе за истекшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
По его словам, на вторник спланированы и в настоящее время проводятся 33 гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передается 481 тонна предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
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