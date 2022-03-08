Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/pomosch-1777155313.html
Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская
Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская - РИА Новости, 08.03.2022
Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины, заявила, что украинские националисты запугивают местное население, РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:33
2022-03-08T15:33
херсонская область
украина
наталья поклонская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777154501_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_dc6b00df1cba198c0a085c7f827ea4bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины, заявила, что украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России."Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.Поклонская подчеркнула, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства."Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", - подчеркнула Поклонская.По ее словам, помощь будет осуществляться на систематической основе."К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут заниматься этой работой", - подчеркнула Поклонская и добавила, что украинцы и россияне один народ,"Это тоже правда — нравится она кому-то или нет", - отметила Поклонская.
https://ria.ru/20220307/tver-1777067879.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777154501_0:273:960:993_1920x0_80_0_0_12183f2b9898b03cb03745ec991e13ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, наталья поклонская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:33 08.03.2022
 
Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская

Поклонская заявила, что на Украине людям грозят расправой за получение гумпомощи из России

© Фото : @NataliaPoklonskaya/TelegramНаталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : @NataliaPoklonskaya/Telegram
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины, заявила, что украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России.
"Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Поклонская подчеркнула, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства.
"Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", - подчеркнула Поклонская.
Отправка гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 18:39Тверская область
Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса
По ее словам, помощь будет осуществляться на систематической основе.
"К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут заниматься этой работой", - подчеркнула Поклонская и добавила, что украинцы и россияне один народ,
"Это тоже правда — нравится она кому-то или нет", - отметила Поклонская.
 
Херсонская областьУкраинаНаталья ПоклонскаяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала