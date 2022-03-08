https://ria.ru/20220308/pomosch-1777155313.html

Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская

Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская - РИА Новости, 08.03.2022

Украинские националисты угрожают людям из-за гумпомощи, заявила Поклонская

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины, заявила, что украинские националисты запугивают местное население, РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:33

2022-03-08T15:33

2022-03-08T15:33

херсонская область

украина

наталья поклонская

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины, заявила, что украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России."Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания — это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.Поклонская подчеркнула, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые лекарства."Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов", - подчеркнула Поклонская.По ее словам, помощь будет осуществляться на систематической основе."К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут заниматься этой работой", - подчеркнула Поклонская и добавила, что украинцы и россияне один народ,"Это тоже правда — нравится она кому-то или нет", - отметила Поклонская.

https://ria.ru/20220307/tver-1777067879.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , украина, наталья поклонская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)