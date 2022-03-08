https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html

Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса

Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 08.03.2022

Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:07

2022-03-08T10:07

2022-03-08T10:14

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается на сайте кабмина."Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию