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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:07
2022-03-08T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается на сайте кабмина."Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.
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признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:07 08.03.2022 (обновлено: 10:14 08.03.2022)
 
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса

Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается на сайте кабмина.
"Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.
Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.
Люди на границе Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 06:10
"Обнаглевшим" украинским беженцам предложили вернуться на родину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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