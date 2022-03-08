https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса - РИА Новости, 08.03.2022
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:07
2022-03-08T10:07
2022-03-08T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщается на сайте кабмина."Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик будет оказана бесплатная медицинская помощь на территории России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.Добавляется, что по прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:07 08.03.2022 (обновлено: 10:14 08.03.2022)
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР и ЛНР