23:24 08.03.2022 (обновлено: 23:29 08.03.2022)
Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине
Премьер Польши Моравецкий: страна не готова самостоятельно поставить Украине МиГ-29
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Осло, отвечая на вопрос о поставках истребителей на Украину.
"Нужно подчеркнуть, что Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. Поэтому решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн (авиабаза США в Германии), но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", - сказал Моравецкий.
Во вторник МИД Польши сообщил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн.
По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.
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