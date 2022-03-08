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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине
Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине
Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Осло, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:24
2022-03-08T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
мид польши
миг-29
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Осло, отвечая на вопрос о поставках истребителей на Украину."Нужно подчеркнуть, что Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. Поэтому решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн (авиабаза США в Германии), но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", - сказал Моравецкий.Во вторник МИД Польши сообщил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн.По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, мид польши, миг-29, ситуация в днр и лнр
23:24 08.03.2022 (обновлено: 23:29 08.03.2022)
 
Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине

Премьер Польши Моравецкий: страна не готова самостоятельно поставить Украине МиГ-29

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Осло, отвечая на вопрос о поставках истребителей на Украину.
"Нужно подчеркнуть, что Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. Поэтому решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн (авиабаза США в Германии), но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", - сказал Моравецкий.
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По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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