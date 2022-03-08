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Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов
Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов - РИА Новости, 08.03.2022
Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов
Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов для помощи Украине, говорится в сообщении на сайте финансовой организации. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:19
2022-03-08T03:42
в мире
всемирный банк
украина
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов для помощи Украине, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.Как говорится в сообщении, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий, кроме того будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов."В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов", — говорится в сообщении.
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в мире, всемирный банк, украина, вашингтон
03:19 08.03.2022 (обновлено: 03:42 08.03.2022)
 
Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов

Совет Всемирного банка решил поддержать Украину на сумму в 723 миллиона долларов

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Совет Всемирного банка одобрил задействование 723 миллионов долларов для помощи Украине, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
Как говорится в сообщении, одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов, из которых 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий, кроме того будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов.
"В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов", — говорится в сообщении.
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