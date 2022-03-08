https://ria.ru/20220308/podarki-1777158581.html

Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022

Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

Аналитики компании Vox populi составили рейтинг самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:07

2022-03-08T16:07

2022-03-08T16:07

общество

международный женский день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154771/03/1547710364_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c061cf8deeabbe171c1a564c67b053b3.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Аналитики компании Vox populi составили рейтинг самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня.Специалисты выяснили, что 36% опрошенных предпочитают получать на 8 марта цветы. На втором оказались денежные подарки и сертификаты (28%), на третьем — билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (21%).В этот список также вошли ювелирные украшения (19%), парфюмерия и косметика (16%), путевка в туристическую поездку (15%) и гаджеты (10%).Замыкают рейтинг бытовые приборы (8%), книги (8%), одежда (7%), конфеты и алкоголь (5%) и игрушки (2%).Кроме того, участниц опроса попросили назвать подарки, которые они меньше всего хотели бы получить. На первом месте оказалась посуда. Такой презент не понравился бы 25% опрошенных. Далее следует косметика (19%), сладкое (14%), сувениры (13%) и одежда (12%).В конце антирейтинга оказались книги (4%), обувь (4%), блокноты (3%), наборы в хозяйственный магазин (2%) и животные (2%).

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/prazdnik-1774331001.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, международный женский день