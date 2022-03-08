https://ria.ru/20220308/podarki-1777158581.html
Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта
Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта - РИА Новости, 08.03.2022
Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта
Аналитики компании Vox populi составили рейтинг самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:07
2022-03-08T16:07
2022-03-08T16:07
общество
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Аналитики компании Vox populi составили рейтинг самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня.Специалисты выяснили, что 36% опрошенных предпочитают получать на 8 марта цветы. На втором оказались денежные подарки и сертификаты (28%), на третьем — билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (21%).В этот список также вошли ювелирные украшения (19%), парфюмерия и косметика (16%), путевка в туристическую поездку (15%) и гаджеты (10%).Замыкают рейтинг бытовые приборы (8%), книги (8%), одежда (7%), конфеты и алкоголь (5%) и игрушки (2%).Кроме того, участниц опроса попросили назвать подарки, которые они меньше всего хотели бы получить. На первом месте оказалась посуда. Такой презент не понравился бы 25% опрошенных. Далее следует косметика (19%), сладкое (14%), сувениры (13%) и одежда (12%).В конце антирейтинга оказались книги (4%), обувь (4%), блокноты (3%), наборы в хозяйственный магазин (2%) и животные (2%).
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/prazdnik-1774331001.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный женский день
Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта
Vox populi: около 36% опрошенных женщин предпочитают получать в подарок на 8 марта цветы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Аналитики компании Vox populi составили рейтинг
самых ожидаемых подарков по случаю Международного женского дня.
Специалисты выяснили, что 36% опрошенных предпочитают получать на 8 марта цветы. На втором оказались денежные подарки и сертификаты (28%), на третьем — билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (21%).
В этот список также вошли ювелирные украшения (19%), парфюмерия и косметика (16%), путевка в туристическую поездку (15%) и гаджеты (10%).
Замыкают рейтинг бытовые приборы (8%), книги (8%), одежда (7%), конфеты и алкоголь (5%) и игрушки (2%).
Кроме того, участниц опроса попросили назвать подарки, которые они меньше всего хотели бы получить. На первом месте оказалась посуда. Такой презент не понравился бы 25% опрошенных. Далее следует косметика (19%), сладкое (14%), сувениры (13%) и одежда (12%).
В конце антирейтинга оказались книги (4%), обувь (4%), блокноты (3%), наборы в хозяйственный магазин (2%) и животные (2%).