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Procter & Gamble ограничила деятельность в России
Procter & Gamble ограничила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Procter & Gamble ограничила деятельность в России
Компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:09
2022-03-08T02:22
в мире
procter & gamble co.
россия
санкции в отношении россии
вашингтон
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания Procter &amp; Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации.Работа по сокращению активности компании в России продолжится, говорится в заявлении.Как говорится в опубликованном письме главы компании сотрудникам, P&amp;G продолжит поддерживать российских работников, "на долю которых выпали испытания и неуверенность в собственном будущем". "P&amp;G продолжит поддерживать их: но ситуация вносит необходимые и важные изменения, которые нужно предпринять сейчас", — говорится в письме.P&amp;G принадлежат бренды продуктов личного, базового ухода: производители памперсов, предметов женской гигиены, средств для бритья, шампуней и стиральных порошков, в частности, Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head &amp; Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/ibm-1777105924.html
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в мире, procter & gamble co., россия, санкции в отношении россии, вашингтон, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин
02:09 08.03.2022 (обновлено: 02:22 08.03.2022)
 
Procter & Gamble ограничила деятельность в России

Компания Procter & Gamble приостановила инвестиционную и рекламную деятельность в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении организации.

"Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи, зависящие от них в повседневной жизни", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Работа по сокращению активности компании в России продолжится, говорится в заявлении.
Как говорится в опубликованном письме главы компании сотрудникам, P&G продолжит поддерживать российских работников, "на долю которых выпали испытания и неуверенность в собственном будущем". "P&G продолжит поддерживать их: но ситуация вносит необходимые и важные изменения, которые нужно предпринять сейчас", — говорится в письме.
P&G принадлежат бренды продуктов личного, базового ухода: производители памперсов, предметов женской гигиены, средств для бритья, шампуней и стиральных порошков, в частности, Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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IBM приостановила деятельность в России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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В миреProcter & Gamble Co.РоссияСанкции в отношении РоссииВашингтонСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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