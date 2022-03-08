https://ria.ru/20220308/perenos-1777199450.html

Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу

Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу - РИА Новости, 08.03.2022

Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу

Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle переносит свою московскую редакцию в столицу Латвии Ригу и продолжит работу там, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:58

2022-03-08T23:58

2022-03-08T23:58

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россия

deutsche welle

рига

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle переносит свою московскую редакцию в столицу Латвии Ригу и продолжит работу там, говорится в пресс-релизе компании.Выбор новой локации в компании объяснили географической близостью Латвии к России и "динамичным медиа-ландшафтом" балтийских стран.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД говорил РИА Новости, что меры в отношении немецких СМИ в России являются ответными, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220308/gazeta-1777190281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, deutsche welle, рига