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Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу
Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу - РИА Новости, 08.03.2022
Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу
Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle переносит свою московскую редакцию в столицу Латвии Ригу и продолжит работу там, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:58
2022-03-08T23:58
2022-03-08T23:58
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle переносит свою московскую редакцию в столицу Латвии Ригу и продолжит работу там, говорится в пресс-релизе компании.Выбор новой локации в компании объяснили географической близостью Латвии к России и "динамичным медиа-ландшафтом" балтийских стран.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД говорил РИА Новости, что меры в отношении немецких СМИ в России являются ответными, в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, deutsche welle, рига
Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу
Deutsche Welle переносит московскую редакцию в Ригу
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle переносит свою московскую редакцию в столицу Латвии Ригу и продолжит работу там, говорится в пресс-релизе компании.
"Deutsche Welle переводит свою журналистскую деятельность, которая осуществлялась в Москве, в Латвию после закрытия своей студии в Москве и отзыва аккредитации у сотрудников российским правительством. Инфраструктура для вещания будет организована в ближайшие недели в столице Риге. Юрий Решето, который был главой бюро в Москве, возглавит новую зарубежную локацию (компании)", - указывается в сообщении.
Выбор новой локации в компании объяснили географической близостью Латвии к России и "динамичным медиа-ландшафтом" балтийских стран.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД говорил РИА Новости, что меры в отношении немецких СМИ в России
являются ответными, в случае, если Германия
изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок
в Москву
были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин
отказался это обсуждать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.