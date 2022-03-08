19:08 08.03.2022 (обновлено: 19:13 08.03.2022)
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Президент России Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей. Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике", - говорится в сообщении.