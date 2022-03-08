https://ria.ru/20220308/peregovory-1777176014.html

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:08

2022-03-08T19:08

2022-03-08T19:13

россия

киев

белоруссия

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

нафтали беннет

израиль

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей. Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, киев, белоруссия, владимир путин, нафтали беннет, израиль, в мире