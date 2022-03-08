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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:08
2022-03-08T19:13
россия
киев
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
нафтали беннет
израиль
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей. Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике", - говорится в сообщении.
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россия, киев, белоруссия, владимир путин, нафтали беннет, израиль, в мире
19:08 08.03.2022 (обновлено: 19:13 08.03.2022)
 
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Президент России Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили по телефону ситуацию, складывающуюся в связи с ведущейся Россией спецоперацией по защите Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей. Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевБелоруссияВладимир ПутинНафтали БеннетИзраильВ мире
 
 
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