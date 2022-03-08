https://ria.ru/20220308/pepsico-1777198302.html

СМИ: PepsiCo ищет способы остаться работать в России

СМИ: PepsiCo ищет способы остаться работать в России - РИА Новости, 08.03.2022

СМИ: PepsiCo ищет способы остаться работать в России

Компания PepsiCo не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:41

2022-03-08T23:41

2022-03-08T23:46

россия

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Компания PepsiCo не хочет покидать Россию, но изучает разные варианты ведения дел в стране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."PepsiCo изучает варианты ведения дел в России, в том числе списание ценности подразделения", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что компания "не хочет" закрывать подразделение в РФ, поскольку "десятки тысяч" россиян полагаются на ее товары, среди которых молоко и детские смеси.PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления напитка Pepsi на выставке американской продукции в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/starbucks-1777195742.html

https://ria.ru/20220308/mcdonalds-1777194421.html

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр