Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/ozkho-1777153904.html
Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления
Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления - РИА Новости, 08.03.2022
Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления
Все делегации Евросоюза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, заявил посол Франции в РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:16
2022-03-08T16:35
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
франция
нидерланды
владимир путин
сирия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Все делегации Евросоюза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, заявил посол Франции в Нидерландах Люис Васси."Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)", — написал дипломат в Twitter.Васси добавил, что на мероприятии зачитал от имени Евросоюза заявление о событиях на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Рссии, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20211203/isteriya-1762066776.html
россия
франция
нидерланды
сирия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, франция, нидерланды, владимир путин, сирия, донецкая народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф
15:16 08.03.2022 (обновлено: 16:35 08.03.2022)
 
Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления

Посол Франции: делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Все делегации Евросоюза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, заявил посол Франции в Нидерландах Люис Васси.
"Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)", — написал дипломат в Twitter.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
3 декабря 2021, 17:11
Постпред России обвинил США в нагнетании антироссийской истерии в ОЗХО
Васси добавил, что на мероприятии зачитал от имени Евросоюза заявление о событиях на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны Рссии, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.
 
В миреРоссияОрганизация по запрещению химического оружияФранцияНидерландыВладимир ПутинСирияДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала