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Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления

Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления - РИА Новости, 08.03.2022

Делегации ЕС покинули заседание ОЗХО во время российского выступления

Все делегации Евросоюза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, заявил посол Франции в РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:16

2022-03-08T15:16

2022-03-08T16:35

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

франция

нидерланды

владимир путин

сирия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Все делегации Евросоюза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета ОЗХО во время выступления российской делегации, заявил посол Франции в Нидерландах Люис Васси."Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем "цинизме", хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)", — написал дипломат в Twitter.Васси добавил, что на мероприятии зачитал от имени Евросоюза заявление о событиях на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Рссии, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20211203/isteriya-1762066776.html

россия

франция

нидерланды

сирия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, франция, нидерланды, владимир путин, сирия, донецкая народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф