01:56 08.03.2022 (обновлено: 02:12 08.03.2022)
СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине
ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по Украине после завершения временной эвакуации
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной эвакуации.
"Завершив временную эвакуацию, СММ приостанавливает свою деятельность по предоставлению отчетов, но сохраняет свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине", — говорится в заявлении миссии.
В понедельник генсек организации Хельга Шмид заявила о завершении эвакуации международной миссии с Украины, почти 500 членов миссии ОБСЕ были эвакуированы.