Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/otchety-1777106308.html
СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине
СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:56
2022-03-08T02:12
в мире
смм обсе
обсе
украина
хельга шмид
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_0:128:3082:1862_1920x0_80_0_0_df526a4b4f95788ef8cf35df6e80fa9d.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной эвакуации.В понедельник генсек организации Хельга Шмид заявила о завершении эвакуации международной миссии с Украины, почти 500 членов миссии ОБСЕ были эвакуированы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/povrezhdenie-1776984339.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6c15929e10c3609aaff1de6fc866a503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, смм обсе, обсе, украина, хельга шмид, москва
01:56 08.03.2022 (обновлено: 02:12 08.03.2022)
 
СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине

ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по Украине после завершения временной эвакуации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной эвакуации.

"Завершив временную эвакуацию, СММ приостанавливает свою деятельность по предоставлению отчетов, но сохраняет свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине", — говорится в заявлении миссии.

В понедельник генсек организации Хельга Шмид заявила о завершении эвакуации международной миссии с Украины, почти 500 членов миссии ОБСЕ были эвакуированы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 01:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СММ ОБСЕ сообщила, что ее объект в Мариуполе поврежден из-за обстрела
 
В миреСММ ОБСЕОБСЕУкраинаХельга ШмидМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала