https://ria.ru/20220308/otchety-1777106308.html

СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине

СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчетов по ситуации на Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:56

2022-03-08T01:56

2022-03-08T02:12

в мире

смм обсе

обсе

украина

хельга шмид

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_0:128:3082:1862_1920x0_80_0_0_df526a4b4f95788ef8cf35df6e80fa9d.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о приостановке деятельности по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной эвакуации.В понедельник генсек организации Хельга Шмид заявила о завершении эвакуации международной миссии с Украины, почти 500 членов миссии ОБСЕ были эвакуированы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/povrezhdenie-1776984339.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, смм обсе, обсе, украина, хельга шмид, москва