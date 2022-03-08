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Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя
Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя - РИА Новости, 08.03.2022
Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя
Российские военные обеспечили вывод с Украины 180 ооновцев, готовы предоставлять дальнейшую поддержку в этом смысле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:59
2022-03-08T01:15
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
василий небензя
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Российские военные обеспечили вывод с Украины 180 ооновцев, готовы предоставлять дальнейшую поддержку в этом смысле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, василий небензя
00:59 08.03.2022 (обновлено: 01:15 08.03.2022)
 
Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя

Небензя: Россия обеспечила вывод с Украины 180 сотрудников ООН и продолжит делать это

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Российские военные обеспечили вывод с Украины 180 ооновцев, готовы предоставлять дальнейшую поддержку в этом смысле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"На сегодняшний момент российские военные обеспечили выход с Украины 180 ооновцев. При необходимости поддержка будет продолжена", — сказал Небензя.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНВасилий Небензя
 
 
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