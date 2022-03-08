https://ria.ru/20220308/oonovtsy-1777103619.html

Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя

Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя - РИА Новости, 08.03.2022

Россия обеспечила вывод с Украины 180 "ооновцев", заявил Небензя

Российские военные обеспечили вывод с Украины 180 ооновцев, готовы предоставлять дальнейшую поддержку в этом смысле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:59

2022-03-08T00:59

2022-03-08T01:15

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

оон

василий небензя

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Российские военные обеспечили вывод с Украины 180 ооновцев, готовы предоставлять дальнейшую поддержку в этом смысле, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, василий небензя