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Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах" - РИА Новости, 08.03.2022

Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах". РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:01

2022-03-08T20:01

2022-03-08T20:03

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах".Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты."Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, украина, россия, владимир зеленский