20:01 08.03.2022 (обновлено: 20:03 08.03.2022)
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ООН "всегда прячется кустах"
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах".
Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты.
"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.