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Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах" - РИА Новости, 08.03.2022
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"
Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах". РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:01
2022-03-08T20:03
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах".Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты."Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, оон, украина, россия, владимир зеленский
20:01 08.03.2022 (обновлено: 20:03 08.03.2022)
 
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ООН "всегда прячется кустах"

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Киев после критики в адрес НАТО взялся за ООН, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация "всегда в кустах".
Ранее Владимир Зеленский подверг критике руководителей западных стран за отказ обеспечить бесполетную зону над Украиной и передать ей боевые самолеты.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
17:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму
"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН всегда прячется в кустах. ООН – это внешний антураж и безразмерные зарплаты чиновникам, но никакой ответственности", - написал Подоляк в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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