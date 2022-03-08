https://ria.ru/20220308/oon-1777179193.html
В ООН заявили, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми"
В ООН заявили, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми" - РИА Новости, 08.03.2022
В ООН заявили, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми"
ООН не запрещала своим сотрудникам употреблять какие-либо слова в отношении событий на Украине – речь идет о том, чтобы любые заявления соответствовали... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:39
2022-03-08T19:39
2022-03-08T19:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
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украина
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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН не запрещала своим сотрудникам употреблять какие-либо слова в отношении событий на Украине – речь идет о том, чтобы любые заявления соответствовали нейтральной позиции ООН, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее газета Irish Times сообщила, что Организация Объединенных Наций якобы запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины "войной" или "вторжением"."Есть ошибочное впечатление, что сотрудникам ООН было приказано избегать использования определенных слов для описания ситуации в Украине. Персоналу не давали инструкций не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации", - сказал Дюжаррик.Он напомнил о публикации в Twitter замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, которая употребляла слова "война" и "вторжение"."В то же время я хотел бы напомнить вам, что сотрудники ООН являются международными гражданскими служащими и выполняют обязанности, которые подразумевает эта должность. Соответственно, сотрудников просят оформлять любые заявления по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции Организации и заявлениям Генерального секретаря. Это касается не только текущей ситуации в Украине, но и других ситуаций по всему миру", - указал он.Дюжаррик ответил утвердительно на уточняющий вопрос о том, должны ли заявления звучать в духе непредвзятости.
https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, россия, украина
19:39 08.03.2022 (обновлено: 19:47 08.03.2022)
В ООН заявили, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми"
Представитель ООН Дюжаррик заявил, что слова сотрудников по Украине должны быть "непредвзятыми"
ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН не запрещала своим сотрудникам употреблять какие-либо слова в отношении событий на Украине – речь идет о том, чтобы любые заявления соответствовали нейтральной позиции ООН, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее газета Irish Times сообщила, что Организация Объединенных Наций якобы запретила своим сотрудникам называть операцию России
по демилитаризации Украины
"войной" или "вторжением".
"Есть ошибочное впечатление, что сотрудникам ООН
было приказано избегать использования определенных слов для описания ситуации в Украине. Персоналу не давали инструкций не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации", - сказал Дюжаррик.
Он напомнил о публикации в Twitter замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, которая употребляла слова "война" и "вторжение".
"В то же время я хотел бы напомнить вам, что сотрудники ООН являются международными гражданскими служащими и выполняют обязанности, которые подразумевает эта должность. Соответственно, сотрудников просят оформлять любые заявления по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции Организации и заявлениям Генерального секретаря. Это касается не только текущей ситуации в Украине, но и других ситуаций по всему миру", - указал он.
Дюжаррик ответил утвердительно на уточняющий вопрос о том, должны ли заявления звучать в духе непредвзятости.