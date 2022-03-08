https://ria.ru/20220308/oon-1777178517.html

СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине

СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине

Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины "войной" или "вторжением", сообщила газета Irish... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:32

2022-03-08T19:32

2022-03-08T19:43

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины "войной" или "вторжением", сообщила газета Irish Times.По ее данным, сотрудники ООН получили инструкцию использовать для описания военной операции такие термины, как "конфликт" или "военное наступление". Сообщается, что соответствующая инструкция содержится в электронном письме, направленном в понедельник отделом коммуникаций ООН.Кроме того, сотрудников ООН проинструктировали не размещать в социальных сетях или на сайтах украинский флаг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, россия, украина