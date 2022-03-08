https://ria.ru/20220308/oon-1777178517.html
СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине
СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине
Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины "войной" или "вторжением", сообщила газета Irish... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:32
2022-03-08T19:32
2022-03-08T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины "войной" или "вторжением", сообщила газета Irish Times.По ее данным, сотрудники ООН получили инструкцию использовать для описания военной операции такие термины, как "конфликт" или "военное наступление". Сообщается, что соответствующая инструкция содержится в электронном письме, направленном в понедельник отделом коммуникаций ООН.Кроме того, сотрудников ООН проинструктировали не размещать в социальных сетях или на сайтах украинский флаг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html
https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, россия, украина
19:32 08.03.2022 (обновлено: 19:43 08.03.2022)
СМИ: сотрудников ООН проинструктировали, как называть ситуацию на Украине
Irish Times: сотрудников ООН проинструктировали, какими называть ситуацию на Украине