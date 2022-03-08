https://ria.ru/20220308/oon-1777140017.html

УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине

УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получает данные об избиениях на территориях, контролируемых правительством Украины, людей, которые... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:43

2022-03-08T12:43

2022-03-08T12:43

в мире

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

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россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получает данные об избиениях на территориях, контролируемых правительством Украины, людей, которые считаются пророссийскими, а также о задержаниях проукраинских активистов на востоке страны, заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет, выступая во вторник в ходе 49-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве."Офис получил сообщения о произвольных задержаниях проукраинских активистов в районах, которые недавно перешли под контроль вооруженных групп на востоке страны. Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", - сказала она.Бачелет призвала все стороны предпринять эффективные меры, чтобы дать возможность всем гражданским лицам безопасно покинуть районы, затронутые конфликтом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html

https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777110255.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, украина