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УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине
УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получает данные об избиениях на территориях, контролируемых правительством Украины, людей, которые... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:43
2022-03-08T12:43
в мире
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
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луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получает данные об избиениях на территориях, контролируемых правительством Украины, людей, которые считаются пророссийскими, а также о задержаниях проукраинских активистов на востоке страны, заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет, выступая во вторник в ходе 49-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве."Офис получил сообщения о произвольных задержаниях проукраинских активистов в районах, которые недавно перешли под контроль вооруженных групп на востоке страны. Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", - сказала она.Бачелет призвала все стороны предпринять эффективные меры, чтобы дать возможность всем гражданским лицам безопасно покинуть районы, затронутые конфликтом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777109361.html
https://ria.ru/20220308/gumkoridory-1777110255.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, украина
12:43 08.03.2022
 
УВКПЧ ООН получило данные об избиении проросийских активистов на Украине

ООН получает данные об избиении проросийских активистов на подконтрольной Киеву территории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получает данные об избиениях на территориях, контролируемых правительством Украины, людей, которые считаются пророссийскими, а также о задержаниях проукраинских активистов на востоке страны, заявила глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет, выступая во вторник в ходе 49-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Офис получил сообщения о произвольных задержаниях проукраинских активистов в районах, которые недавно перешли под контроль вооруженных групп на востоке страны. Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийскими, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к мирному прекращению военных действий", - сказала она.
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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В ООН выразили надежду на успех российской инициативы по гумкоридорам
Бачелет призвала все стороны предпринять эффективные меры, чтобы дать возможность всем гражданским лицам безопасно покинуть районы, затронутые конфликтом.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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В миреООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраина
 
 
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