https://ria.ru/20220308/oon-1777126425.html

Число беженцев с Украины может достигнуть "пугающей" отметки, заявили в ООН

Число беженцев с Украины может достигнуть "пугающей" отметки, заявили в ООН - РИА Новости, 08.03.2022

Число беженцев с Украины может достигнуть "пугающей" отметки, заявили в ООН

Число беженцев с Украины во вторник или в среду достигнет "пугающей" отметки в два миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:22

2022-03-08T10:22

2022-03-08T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Число беженцев с Украины во вторник или в среду достигнет "пугающей" отметки в два миллиона человек, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди."Думаю, сегодня или самое позднее завтра мы выйдем на пугающую цифру в два миллиона беженцев с Украины, которые пересекли границы соседних стран", - сообщил Гранди в эфире французской радиостанции France Inter.Он отметил, что сейчас организация фиксирует на Украине потоки "испуганных" мирных жителей, которые стараются покинуть зоны ведения боевых действий и укрыться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776875100.html

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украина

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина