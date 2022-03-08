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В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Озеряновки из тяжелого вооружения

В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Озеряновки из тяжелого вооружения - РИА Новости, 08.03.2022

В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Озеряновки из тяжелого вооружения

Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой народной республике, применяя тяжелое вооружение, сообщает... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:45

2022-03-08T17:45

2022-03-08T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой народной республике, применяя тяжелое вооружение, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 16.30 до 16.35 мск в направлении населенных пунктов Горловка и Озеряновка, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, произведено 10 выстрелов из БМП-2.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина