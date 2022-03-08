https://ria.ru/20220308/obstrel-1777157031.html
В ДНР заявили об обстреле Александровки со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022
В ДНР заявили об обстреле Александровки со стороны ВСУ
Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в пригороде Донецка, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:51
2022-03-08T15:51
2022-03-08T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Александровка в пригороде Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Александровка: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле Александровки со стороны ВСУ
ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 12 мин по Александровке в пригороде Донецка