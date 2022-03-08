https://ria.ru/20220308/obstrel-1777156664.html

В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ

В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022

В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:47

2022-03-08T15:47

2022-03-08T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."14.10 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Луганское – Логвиново: миномет 120 миллиметров (20 мин); 14.10 населенный пункт Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (15 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика