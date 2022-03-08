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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/obstrel-1777156664.html
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:47
2022-03-08T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."14.10 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Луганское – Логвиново: миномет 120 миллиметров (20 мин); 14.10 населенный пункт Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (15 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика
15:47 08.03.2022
 
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитая техника ВСУ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"14.10 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Луганское – Логвиново: миномет 120 миллиметров (20 мин); 14.10 населенный пункт Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (15 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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