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В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:47
2022-03-08T15:47
2022-03-08T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку, выпустив 35 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации."14.10 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Луганское – Логвиново: миномет 120 миллиметров (20 мин); 14.10 населенный пункт Луганское – Калиновка: миномет 120 миллиметров (15 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика
В ЛНР заявили об обстреле Логвиново и Калиновки со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Логвиново и Калиновку