https://ria.ru/20220308/obstrel-1777149729.html
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:25
2022-03-08T14:25
2022-03-08T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13:40 н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской"): выпущено пять мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:25 08.03.2022 (обновлено: 14:34 08.03.2022)
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
В Представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Донецк