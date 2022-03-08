Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/obi-1777109848.html
Массовое закрытие магазинов. OBI экстренно прекращает работу в России
OBI закрывает магазины в России, пишет СМИ - РИА Новости, 08.03.2022
Массовое закрытие магазинов. OBI экстренно прекращает работу в России
Компания OBI закрывает свои магазины в России, сообщает профильное издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:48
2022-03-08T03:52
в мире
obi
россия
экономика
украина
владимир путин
москва
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19100/90/191009078_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_301d98ea795a07078f72860cea7e7cfe.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Компания OBI закрывает свои магазины в России, сообщает профильное издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании.По данным издания, решение компании связано с событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".Уточняется, что в России находится 27 магазинов OBI, в которых работает около 4900 сотрудников.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html
https://ria.ru/20220307/adidas-1777096440.html
россия
украина
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19100/90/191009078_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_e8a47c03bf001edf40888da55daff017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, obi, россия, экономика, украина, владимир путин, москва, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
03:48 08.03.2022 (обновлено: 03:52 08.03.2022)
 
OBI закрывает магазины в России, пишет СМИ

Baumarkt Manager: компания OBI закрывает магазины в России из-за ситуации на Украине

© Фото : OBIГипермаркет OBI
Гипермаркет OBI - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : OBI
Гипермаркет OBI. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Компания OBI закрывает свои магазины в России, сообщает профильное издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании.
"OBI закрывает магазины товаров для дома в России", — пишет портал.
По данным издания, решение компании связано с событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".
Уточняется, что в России находится 27 магазинов OBI, в которых работает около 4900 сотрудников.
Люди возле магазина IKEA в Химках Московской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:44
Россия теряет IKEA. IKEA теряет Россию
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Магазин Adidas - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 23:18
Adidas приостановит работу в России
 
В миреOBIРоссияЭкономикаУкраинаВладимир ПутинМоскваДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала