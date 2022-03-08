https://ria.ru/20220308/obi-1777109848.html

Массовое закрытие магазинов. OBI экстренно прекращает работу в России

OBI закрывает магазины в России, пишет СМИ - РИА Новости, 08.03.2022

Массовое закрытие магазинов. OBI экстренно прекращает работу в России

Компания OBI закрывает свои магазины в России, сообщает профильное издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:48

2022-03-08T03:48

2022-03-08T03:52

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Компания OBI закрывает свои магазины в России, сообщает профильное издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании.По данным издания, решение компании связано с событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".Уточняется, что в России находится 27 магазинов OBI, в которых работает около 4900 сотрудников.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Игорь Манаширов

в мире, obi, россия, экономика, украина, владимир путин, москва, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии