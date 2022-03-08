https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам - РИА Новости, 08.03.2022
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:42
2022-03-08T23:42
2022-03-08T23:46
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", - заявила Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, россия
23:42 08.03.2022 (обновлено: 23:46 08.03.2022)
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
Замгоссекретаря Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам