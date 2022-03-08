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США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам - РИА Новости, 08.03.2022
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:42
2022-03-08T23:46
в мире
европа
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", - заявила Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
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в мире, европа, сша, россия
23:42 08.03.2022 (обновлено: 23:46 08.03.2022)
 
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

Замгоссекретаря Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", - заявила Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.
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