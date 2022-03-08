https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html

США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам - РИА Новости, 08.03.2022

США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:42

2022-03-08T23:42

2022-03-08T23:46

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Вашингтон изучает возможности ограничения доступа РФ к криптовалютам, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", - заявила Нуланд на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, европа, сша, россия