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В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти
В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти - РИА Новости, 08.03.2022
В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти
США не смогут найти альтернативу российской нефти в Венесуэле, говорится в статье автора Frankfurter Algemeine Zeitung Тьерка Брювиллера. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:40
2022-03-08T18:40
в мире
экономика
сша
россия
иран
pdvsa
венесуэла
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США не смогут найти альтернативу российской нефти в Венесуэле, говорится в статье автора Frankfurter Algemeine Zeitung Тьерка Брювиллера.На днях американская делегация впервые за несколько лет провела переговоры с правительством Венесуэлы. Как утверждают СМИ, Вашингтон предлагал смягчить санкции против Каракаса, чтобы возобновить поставки нефти из южноамериканского государства и сдержать рост цен. Сейчас из-за ограничений, введенных Штатами, венесуэльские энергоносители в основном покупают Китай и Россия, Иран же снабжает страну легкой нефтью для разбавления тяжелой местной.По официальным данным американских властей, в 2020 году США импортировали восемь миллионов баррелей нефти, из которых на российскую пришлось около 540 тысяч — меньше, чем поставляла Венесуэла до введения санкций. Эксперты считают, что именно Каракас должен заменить Москву в списке поставщиков топлива в Америку.Если санкции смягчат, то через несколько недель Chevron на совместном предприятии с венесуэльской PDVSA сможет производить по 150 тысяч баррелей в день, другие американские предприятия смогут восстановить закрытые скважины при наличии лицензий, также Каракас поставит 23 миллиона баррелей топлива из резервов."Но даже это не заменит мировой экспорт российской нефти. Нефтяная промышленность Венесуэлы зачахла после многих лет бесхозяйственности", — говорится в публикации.Латиноамериканское государства, имея крупнейшие доказанные запасы нефти, производит около 800 тысяч баррелей в день — в несколько раз меньше России, добываеющей 11 миллионов баррелей в сутки.По словам директора латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера Франсиско Мональди, Каракас в краткосрочной перспективе не сможет нарастить дневную добычу даже до миллиона баррелей, а для значительного уровня производства стране потребуются инвестиции в размере 12 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет. Кроме того, Венесуэле нужна нефть для обслуживания долгов перед Россией и Китаем.Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готовилась к ограничительным мерам заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
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в мире, экономика, сша, россия, иран, pdvsa, венесуэла
18:40 08.03.2022
 
В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти

FAZ: США по собственной вине не смогут заменить российскую нефть

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США не смогут найти альтернативу российской нефти в Венесуэле, говорится в статье автора Frankfurter Algemeine Zeitung Тьерка Брювиллера.
На днях американская делегация впервые за несколько лет провела переговоры с правительством Венесуэлы. Как утверждают СМИ, Вашингтон предлагал смягчить санкции против Каракаса, чтобы возобновить поставки нефти из южноамериканского государства и сдержать рост цен. Сейчас из-за ограничений, введенных Штатами, венесуэльские энергоносители в основном покупают Китай и Россия, Иран же снабжает страну легкой нефтью для разбавления тяжелой местной.
По официальным данным американских властей, в 2020 году США импортировали восемь миллионов баррелей нефти, из которых на российскую пришлось около 540 тысяч — меньше, чем поставляла Венесуэла до введения санкций. Эксперты считают, что именно Каракас должен заменить Москву в списке поставщиков топлива в Америку.
Если санкции смягчат, то через несколько недель Chevron на совместном предприятии с венесуэльской PDVSA сможет производить по 150 тысяч баррелей в день, другие американские предприятия смогут восстановить закрытые скважины при наличии лицензий, также Каракас поставит 23 миллиона баррелей топлива из резервов.
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"Но даже это не заменит мировой экспорт российской нефти. Нефтяная промышленность Венесуэлы зачахла после многих лет бесхозяйственности", — говорится в публикации.
Латиноамериканское государства, имея крупнейшие доказанные запасы нефти, производит около 800 тысяч баррелей в день — в несколько раз меньше России, добываеющей 11 миллионов баррелей в сутки.
По словам директора латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера Франсиско Мональди, Каракас в краткосрочной перспективе не сможет нарастить дневную добычу даже до миллиона баррелей, а для значительного уровня производства стране потребуются инвестиции в размере 12 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет. Кроме того, Венесуэле нужна нефть для обслуживания долгов перед Россией и Китаем.
Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готовилась к ограничительным мерам заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.
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