В ФРГ заявили, что США не требовали ввести санкции против российской нефти
Вице-канцлер ФРГ Хабек: США не требовали ввести санкции против российской нефти
Добыча нефти в Татарстане
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о получении заверений от американских коллег, что США не будут "ни просить, ни требовать" от Берлина ввести эмбарго на закупку нефти РФ.
"Когда я был в США, это было пару дней назад, я говорил со всеми коллегами из США о том, что США планируют прекратить импорт нефти из России. Все американские коллеги в разговорах заверили меня, что они в другой ситуации, чем Германия и Европа, США являются экспортером нефти, импорт из России составляет 7,5%, а Германия является страной-импортером, российский импорт составляет 35%. Они говорили мне в разговорах, что не будут ни просить, ни требовать, чтобы мы сделали то же самое", - заявил Хабек на пресс-конференции.
Министр отметил, что Германия должна сделать все, чтобы подготовиться к возможному принятию такого решения, но при этом нужно гарантировать цепочки поставок энергоносителей. "Мы боремся за это пространство для маневра с тех пор, как я нахожусь в должности (с 8 декабря 2021 года)", - добавил он.
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, но обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что запрет покупки российской нефти будет иметь серьезные последствия и способен перекосить мировые энергетические рынки.