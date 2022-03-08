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В ФРГ заявили, что США не требовали ввести санкции против российской нефти
В ФРГ заявили, что США не требовали ввести санкции против российской нефти - РИА Новости, 08.03.2022
В ФРГ заявили, что США не требовали ввести санкции против российской нефти
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о получении заверений от американских коллег, что США не будут "ни просить, ни требовать" от Берлина... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:05
2022-03-08T18:05
экономика
сша
россия
европа
германия
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о получении заверений от американских коллег, что США не будут "ни просить, ни требовать" от Берлина ввести эмбарго на закупку нефти РФ."Когда я был в США, это было пару дней назад, я говорил со всеми коллегами из США о том, что США планируют прекратить импорт нефти из России. Все американские коллеги в разговорах заверили меня, что они в другой ситуации, чем Германия и Европа, США являются экспортером нефти, импорт из России составляет 7,5%, а Германия является страной-импортером, российский импорт составляет 35%. Они говорили мне в разговорах, что не будут ни просить, ни требовать, чтобы мы сделали то же самое", - заявил Хабек на пресс-конференции.Министр отметил, что Германия должна сделать все, чтобы подготовиться к возможному принятию такого решения, но при этом нужно гарантировать цепочки поставок энергоносителей. "Мы боремся за это пространство для маневра с тех пор, как я нахожусь в должности (с 8 декабря 2021 года)", - добавил он.Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, но обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что запрет покупки российской нефти будет иметь серьезные последствия и способен перекосить мировые энергетические рынки.
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экономика, сша, россия, европа, германия
18:05 08.03.2022
 
В ФРГ заявили, что США не требовали ввести санкции против российской нефти

Вице-канцлер ФРГ Хабек: США не требовали ввести санкции против российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о получении заверений от американских коллег, что США не будут "ни просить, ни требовать" от Берлина ввести эмбарго на закупку нефти РФ.
"Когда я был в США, это было пару дней назад, я говорил со всеми коллегами из США о том, что США планируют прекратить импорт нефти из России. Все американские коллеги в разговорах заверили меня, что они в другой ситуации, чем Германия и Европа, США являются экспортером нефти, импорт из России составляет 7,5%, а Германия является страной-импортером, российский импорт составляет 35%. Они говорили мне в разговорах, что не будут ни просить, ни требовать, чтобы мы сделали то же самое", - заявил Хабек на пресс-конференции.
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Министр отметил, что Германия должна сделать все, чтобы подготовиться к возможному принятию такого решения, но при этом нужно гарантировать цепочки поставок энергоносителей. "Мы боремся за это пространство для маневра с тех пор, как я нахожусь в должности (с 8 декабря 2021 года)", - добавил он.
Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, но обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что запрет покупки российской нефти будет иметь серьезные последствия и способен перекосить мировые энергетические рынки.
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