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Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель - РИА Новости, 08.03.2022
Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост после новостей о том, что США намерены прекратить импорт сырья из России, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:53
2022-03-08T17:53
2022-03-08T20:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост после новостей о том, что США намерены прекратить импорт сырья из России, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:55 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивала в цене на 5,69 процента, до 130,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,2 процента, до 125,61 доллара.О том, что Вашингтон готовится запретить закупки нефти в России ранее в эфире CNN заявил сенатор Крис Кунс. Политик уверен, что это решение вызовет глобальный энергетический кризис.Вечером по московскому времени президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Как отметил глава государства, в Вашингтоне понимают, что это приведет к удорожанию бензина для американских потребителей, и призвал компании не взвинчивать цены.С 24 февраля стоимость топлива на АЗС в США выросла уже на 75 центов за галлон (3,785 литра).Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, сша, россия, украина, опек
17:53 08.03.2022 (обновлено: 20:12 08.03.2022)
Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала на пять процентов, до 130,22 доллара за баррель