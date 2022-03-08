https://ria.ru/20220308/neft-1777170069.html

Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель - РИА Новости, 08.03.2022

Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост после новостей о том, что США намерены прекратить импорт сырья из России, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:53

2022-03-08T17:53

2022-03-08T20:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост после новостей о том, что США намерены прекратить импорт сырья из России, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:55 мск цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивала в цене на 5,69 процента, до 130,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,2 процента, до 125,61 доллара.О том, что Вашингтон готовится запретить закупки нефти в России ранее в эфире CNN заявил сенатор Крис Кунс. Политик уверен, что это решение вызовет глобальный энергетический кризис.Вечером по московскому времени президент США Джо Байден выступил с телеобращением, в котором объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Как отметил глава государства, в Вашингтоне понимают, что это приведет к удорожанию бензина для американских потребителей, и призвал компании не взвинчивать цены.С 24 февраля стоимость топлива на АЗС в США выросла уже на 75 центов за галлон (3,785 литра).Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220308/krizis-1777164503.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, сша, россия, украина, опек