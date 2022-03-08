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Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти
Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти - РИА Новости, 08.03.2022
Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:29
2022-03-08T02:29
экономика
россия
украина
опек
в мире
цены на нефть
мохаммед баркиндо
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не принимает каких-либо решений, поскольку ситуация "меняется ежечасно".Он также обратился к мировым лидерам с просьбой перестать политизировать вопрос поставок нефти."Мы (ОПЕК) не являемся политической организацией и стараемся, насколько это возможно, находиться в стороне от политики. Мы также продолжаем работать над тем, чтобы деполитизировать поставки нефти…Между нами могут быть разногласия, но, пожалуйста, когда вы приходите в секретариат ОПЕК или встречаетесь виртуально, оставьте их в стороне", — призвал Баркиндо.Заявление Баркиндо прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.
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экономика, россия, украина, опек, в мире, цены на нефть, мохаммед баркиндо
02:29 08.03.2022
 
Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти

Генсек ОПЕК Баркиндо: напряженность на рынке нефти может привести к снижению спроса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не принимает каких-либо решений, поскольку ситуация "меняется ежечасно".

"Нынешняя напряженность на рынке может привести к некоторому снижению спроса. Но опять же, никаких решений не принимается, потому что в данный момент мы ничего не знаем, так как ситуация меняется ежечасно", — сказал Баркиндо журналистам на полях стартовавшей в понедельник международной энергетической конференции CERAWeek.

Он также обратился к мировым лидерам с просьбой перестать политизировать вопрос поставок нефти.
"Мы (ОПЕК) не являемся политической организацией и стараемся, насколько это возможно, находиться в стороне от политики. Мы также продолжаем работать над тем, чтобы деполитизировать поставки нефти…Между нами могут быть разногласия, но, пожалуйста, когда вы приходите в секретариат ОПЕК или встречаетесь виртуально, оставьте их в стороне", — призвал Баркиндо.
Заявление Баркиндо прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.
Здание OPEC в Вене - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Генсек ОПЕК призвал оставить энергетику вне разногласий между странами
 
ЭкономикаРоссияУкраинаОПЕКВ миреЦены на нефтьМохаммед Баркиндо
 
 
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