https://ria.ru/20220308/neft-1777107591.html

Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти

Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти - РИА Новости, 08.03.2022

Генсек ОПЕК рассказал, к чему может привести напряженность на рынке нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:29

2022-03-08T02:29

2022-03-08T02:29

экономика

россия

украина

опек

в мире

цены на нефть

мохаммед баркиндо

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не принимает каких-либо решений, поскольку ситуация "меняется ежечасно".Он также обратился к мировым лидерам с просьбой перестать политизировать вопрос поставок нефти."Мы (ОПЕК) не являемся политической организацией и стараемся, насколько это возможно, находиться в стороне от политики. Мы также продолжаем работать над тем, чтобы деполитизировать поставки нефти…Между нами могут быть разногласия, но, пожалуйста, когда вы приходите в секретариат ОПЕК или встречаетесь виртуально, оставьте их в стороне", — призвал Баркиндо.Заявление Баркиндо прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220308/energetika-1777104329.html

россия

украина

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Никита Стома

экономика, россия, украина, опек, в мире, цены на нефть, мохаммед баркиндо