15:45 08.03.2022 (обновлено: 16:16 08.03.2022)
Генсек НАТО заявил, что на Украине нужны "настоящие" гуманитарные коридоры
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что на Украине нужны "настоящие гуманитарные коридоры"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине "нужны настоящие гуманитарные коридоры, которые бы в полной мере соблюдались".
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.
"Нам необходимы настоящие гуманитарные коридоры, которые бы в полной мере уважались", — сказал он, выступая в Латвии на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Эгилсом Левитсом.
Он добавил, что "союзники помогают Украине реализовывать свое фундаментальное право на самооборону, наращивая поддержку на миллиарды евро, открывая границы и поддерживая беженцев".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.