https://ria.ru/20220308/nato-1777156243.html

Генсек НАТО заявил, что на Украине нужны "настоящие" гуманитарные коридоры

Генсек НАТО заявил, что на Украине нужны "настоящие" гуманитарные коридоры - РИА Новости, 08.03.2022

Генсек НАТО заявил, что на Украине нужны "настоящие" гуманитарные коридоры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине "нужны настоящие гуманитарные коридоры, которые бы в полной мере соблюдались". РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:45

2022-03-08T15:45

2022-03-08T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине "нужны настоящие гуманитарные коридоры, которые бы в полной мере соблюдались".Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Он добавил, что "союзники помогают Украине реализовывать свое фундаментальное право на самооборону, наращивая поддержку на миллиарды евро, открывая границы и поддерживая беженцев".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777030504.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии