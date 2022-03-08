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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Президент Хорватии прокомментировал усиление военной миссии ЕС
Президент Хорватии прокомментировал усиление военной миссии ЕС - РИА Новости, 08.03.2022
Президент Хорватии прокомментировал усиление военной миссии ЕС
Президент Хорватии Зоран Миланович высказался категорически против вступления Грузии в НАТО и назвал усиление присутствия военной миссии ЕС (EUFOR) в Боснии и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:58
2022-03-08T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
грузия
нато
хорватия
зоран миланович
донбасс
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович высказался категорически против вступления Грузии в НАТО и назвал усиление присутствия военной миссии ЕС (EUFOR) в Боснии и Герцеговине (БиГ) попыткой Брюсселя оправдаться за Украину.EUFOR, действующая с мандатом ООН, ранее приняла предложение Франции, чтобы самолеты Rafale с французского атомного авианосца "Шарль де Голль", (Charles de Gaulle, R91) в Средиземном море с понедельника патрулировали воздушное пространство БиГ. Командование миссии также распределило дополнительных 500 военнослужащих из Австрии, Болгарии, Румынии и Словакии в рамках операции ALTHEA на "земле" в БиГ."Увеличено присутствие сил из-за этой войны (спецоперации РФ на Украине – ред.), но считаю, что это не приведет к эскалации и вооруженному противостоянию в соседней стране (БиГ). Это не Россия, ЕС тем самым показывает свою силу, очищает совесть из-за того, что происходит на Украине. Украина и Россия это одно, а это здесь – совсем другое, к счастью, мирно и безопаснее. Что касается НАТО в Грузии, буду этому препятствовать, это неприемлемо", - сказал Миланович журналистам во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, грузия, нато, хорватия, зоран миланович, донбасс
14:58 08.03.2022
 
Президент Хорватии прокомментировал усиление военной миссии ЕС

Президент Хорватии Миланович назвал усиление миссии ЕС попыткой оправдаться за Украину

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович высказался категорически против вступления Грузии в НАТО и назвал усиление присутствия военной миссии ЕС (EUFOR) в Боснии и Герцеговине (БиГ) попыткой Брюсселя оправдаться за Украину.
EUFOR, действующая с мандатом ООН, ранее приняла предложение Франции, чтобы самолеты Rafale с французского атомного авианосца "Шарль де Голль", (Charles de Gaulle, R91) в Средиземном море с понедельника патрулировали воздушное пространство БиГ. Командование миссии также распределило дополнительных 500 военнослужащих из Австрии, Болгарии, Румынии и Словакии в рамках операции ALTHEA на "земле" в БиГ.
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"Увеличено присутствие сил из-за этой войны (спецоперации РФ на Украине – ред.), но считаю, что это не приведет к эскалации и вооруженному противостоянию в соседней стране (БиГ). Это не Россия, ЕС тем самым показывает свою силу, очищает совесть из-за того, что происходит на Украине. Украина и Россия это одно, а это здесь – совсем другое, к счастью, мирно и безопаснее. Что касается НАТО в Грузии, буду этому препятствовать, это неприемлемо", - сказал Миланович журналистам во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрузияНАТОХорватияЗоран МилановичДонбасс
 
 
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