https://ria.ru/20220308/mid-1777163350.html

МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО

МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО - РИА Новости, 08.03.2022

МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО

РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:56

2022-03-08T16:56

2022-03-08T17:12

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине."В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, украина, в мире