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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/mid-1777163350.html
МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО
МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО - РИА Новости, 08.03.2022
МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:56
2022-03-08T17:12
сша
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине."В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
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сша, россия, украина, в мире
16:56 08.03.2022 (обновлено: 17:12 08.03.2022)
 
МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО

МИД не исключил обсуждения биологической деятельности США на Украине в КБТО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
"В интересах их снятия не исключаем задействования механизмов статей V и VI КБТО, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
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