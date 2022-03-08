https://ria.ru/20220308/mid-1777131114.html

МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе

МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе - РИА Новости, 08.03.2022

МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе

Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:04

2022-03-08T11:04

2022-03-08T11:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

сша

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь."США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

https://ria.ru/20220307/otnosheniya-1776987821.html

китай

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, китай, сша, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр