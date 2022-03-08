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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе - РИА Новости, 08.03.2022
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе
Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:04
2022-03-08T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
сша
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь."США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
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китай
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в мире, китай, сша, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:04 08.03.2022 (обновлено: 11:16 08.03.2022)
 
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе

МИД Китая: политика США по расширению НАТО на восток сыграла роль в украинском кризисе

© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.
"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 03:04
В МИД рассказали, как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайСШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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