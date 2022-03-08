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МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе - РИА Новости, 08.03.2022
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе
Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:04
2022-03-08T11:04
2022-03-08T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
сша
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Своей политикой по расширению НАТО на восток США "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса", заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь."США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:04 08.03.2022 (обновлено: 11:16 08.03.2022)
МИД Китая рассказал о роли американской политики в украинском кризисе
МИД Китая: политика США по расширению НАТО на восток сыграла роль в украинском кризисе